Fábio Paim esteve preso 1 ano: «Para muitos pode ser muito mau, mas para mim foi bom»

Fábio Paim foi notícia por ser protagonista de um filme para adultos e o ex-jogador de futebol mostrou o mesmo a Manuel Luís Goucha. Falou ainda do seu percurso, de promessa do Sporting à cadeia.

Fábio Paim, outrora considerado um menino-prodígio do futebol português, viu a sua carreira promissora ser destruída por uma vida de excessos e más escolhas. De jogador apontado como uma das maiores promessas do Sporting, ao lado de Cristiano Ronaldo, à participação em filmes para adultos e passagens pela prisão, a sua história é um exemplo de como o talento, quando mal gerido, pode levar à queda.

Um Início Brilhante

Fábio Paim nasceu de pais angolanos e cresceu num bairro social em Cascais. Desde cedo, o seu talento com a bola destacou-se. Começou a jogar no clube de Alcoitão e rapidamente deu nas vistas. Aos 16 anos, assinou o primeiro contrato com o Sporting, onde se tornou um dos jogadores mais bem pagos da formação, sendo convocado para treinar com a Seleção Nacional aos 17 anos.

No entanto, a ascensão meteórica não foi acompanhada de maturidade para lidar com a fama e o dinheiro. "Aos 16 anos já ganhava muito dinheiro e não soube lidar com isso", admite Fábio. Os conselhos da mãe, que o incentivava a ser mais prudente, foram ignorados. O jovem começou a viver uma vida de excessos – noitadas, álcool e gastos descontrolados.

O Declínio

O brilho nos campos foi rapidamente ofuscado por uma vida fora de controlo. Transferido para vários clubes europeus, Fábio Paim nunca conseguiu manter a consistência e começou a acumular escândalos. Durante o tempo em que jogou na Lituânia, foi acusado de violação, embora tenha sido absolvido em tribunal. A fama de menino problemático começou a pesar mais do que o seu talento futebolístico.

A sua carreira foi, aos poucos, afundando-se, e o nome Fábio Paim passou a estar associado mais a escândalos do que ao futebol. Em 2020, Fábio foi preso por posse de droga e cumpriu um ano de prisão. Durante esse período, o jogador refletiu sobre os erros do passado e assumiu os seus deslizes, afirmando publicamente que a sua intenção era agora passar uma mensagem de alerta aos mais jovens: «Para muitos pode ser muito mau, mas para mim foi bom»

A Nova Vida e a Controversa Participação em Filmes para Adultos

Após cumprir a pena, Fábio mudou-se para o Algarve, onde está a reconstruir a sua vida. No entanto, voltou a ser notícia, desta vez por participar num filme para adultos, um sonho que, segundo o próprio, sempre quis concretizar. Fábio Paim, agora com 36 anos, reconhece o impacto das suas escolhas e mantém uma relação próxima com a sua família, especialmente com a mãe, que sempre o apoiou nos momentos mais difíceis.

Para além da sua controversa carreira como ator de filmes para adultos, Fábio também explorou outras vertentes artísticas, como a música, onde concretizou o sonho de ser cantor.