A que cheira Manuel Luís Goucha? Este é o perfume de eleição do apresentador

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O reencontro mais esperado: Com vestido transparente, Márcia Soares posa ao lado de Manuel Luís Goucha

Gala da TVI: Manuel Luís Goucha impressiona com elegância, mas um pormenor nas unhas chamou a atenção. Reparou?

Na passadeira vermelha da Gala de Aniversário da TVI, Manuel Luís Goucha revelou a sua preferência por perfumes com notas de incenso, escolhendo uma fragrância da marca francesa Matière Première. Com humor, descreveu o aroma como remetendo para a santidade e partilhou um conselho inusitado de um perfumista.

Na passadeira vermelha da Gala de Aniversário da TVI, Manuel Luís Goucha revelou à Versa a fragrância que escolheu para a ocasião, destacando a sua preferência por perfumes com notas de incenso. O apresentador, sempre atento aos detalhes da sua imagem e estilo, partilhou que está a usar dois perfumes que têm uma base de incenso, um aroma que descreve como evocativo de ambientes eclesiásticos.

Entre as suas escolhas está um perfume da marca francesa Matière Première, conhecido pelo seu incenso suave e refinado. Goucha, com o seu habitual sentido de humor, brincou ao dizer que o perfume remete para um certo ar de santidade: «É o cheiro da minha santidade», afirmou com um sorriso.

Além de revelar as suas preferências olfativas, o comunicador contou um episódio curioso sobre uma conversa que teve com um perfumista. Ao perguntar onde se deve aplicar o perfume, recebeu uma resposta inesperada e espirituosa: «Onde quer ser cheirado». Uma dica que, certamente, ficará na memória de muitos admiradores de fragrâncias.