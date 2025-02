Manuel Luís Goucha e o abraço carinhoso que poucos viram nos bastidores da Gala de Aniversário da TVI

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O Digital da TVI testemunhou em exclusivo, um abraço feliz entre o apresentador do Funtástico e... Cristina Ferreira, companheira televisivo há já muitos anos.

Veja o momento especial aqui:

Apesar de marcar presença na gala, Manu Luís Goucha não permaneceu até ao final do evento. Depois de subir ao palco ao lado da atriz Dalila Carmo para falar sobre os prémios de ficção da TVI, Goucha deixou a cerimónia para regressar a casa. A decisão prende-se com a sua agenda profissional exigente, uma vez que, ao domingo, conduz a emissão do Funtástico durante toda a tarde, algo que o apresentador explicou na passadeira vermelha a Mónica Jardim.