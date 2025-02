Manuel Luís Goucha deixou a Gala de Aniversário da TVI mais cedo – eis o motivo

O apresentador Manuel Luís Goucha explicou porque é que não ficou até ao fim na Gala de Aniversário da TVI.

Apesar de marcar presença na gala, Manu Luís Goucha não permaneceu até ao final do evento. Depois de subir ao palco ao lado da atriz Dalila Carmo para falar sobre os prémios de ficção da TVI, Goucha deixou a cerimónia para regressar a casa. A decisão prende-se com a sua agenda profissional exigente, uma vez que, ao domingo, conduz a emissão do Funtástico durante toda a tarde, algo que o apresentador explicou na passadeira vermelha a Mónica Jardim.

Manuel Luís Goucha foi uma das personalidades de destaque na gala de aniversário da TVI, onde compareceu com a elegância que lhe é característica. O apresentador optou por um fato cinzento com brilho e um padrão distinto, que contrastava com a camisa totalmente preta. No entanto, para além do seu habitual requinte, houve um detalhe que não passou despercebido ao público: as suas unhas.

Duas das unhas de Goucha estavam visivelmente negras, o que gerou curiosidade entre os presentes. No entanto, o próprio esclareceu a situação durante o programa Funtástico, explicando que não se tratava de uma escolha estética, mas sim de um pequeno acidente doméstico – entalou-se.