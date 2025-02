Noite de Gala da TVI termina 'quente' para António Leal e Silva: «Nem sabe como é que chegou a casa»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Foi durante o programa Funtástico que Manuel Luís Goucha brincou com o jurado do programa, que parece ter vivido a noite de festa com grande intensidade.

Durante a emissão do Funtástico, Manuel Luís Goucha revelou um episódio curioso protagonizado por António Leal e Silva após a gala de aniversário da TVI. "Nem sabe como é que chegou a casa", começou por dizer o apresentador deixando o comentador envergonhado. O comentador do canal V+ admitiu que, envolvido no ambiente festivo, bebeu um copo de vinho que o deixou mais alegre.

Com o seu habitual humor, António Leal e Silva confessou que há já algum tempo que não bebia em eventos deste género e, animado pela celebração, acabou por se empolgar. "Cheguei a casa a rebolar", brincou, desdramatizando a situação.

Veja o momento:

Para além desta revelação, António Leal e Silva já tinha dado que falar na gala ao surgir com um visual arrojado: uma saia sobre as calças, um conjunto que não passou despercebido e gerou reações nas redes sociais.