Goucha mostra euforia de colega de equipa à sua vitória nos Globos de Ouro

O apresentador da TVI, Manuel Luís Goucha, viveu uma noite de ouro e os colegas ficaram contentes com a sua vitória.

Manuel Luís Goucha venceu o globo de ouro na categoria de personalidade do ano, na área do entretenimento. Depois de duas nomeações, à terceira foi de vez. Agora, nas redes sociais, partilhou um vídeo de um membro da equipa eufórico com a sua vitória:

😀😀😀😀😀Nuno Martins, colega de trabalho e, pelo visto, torcedor😀😀😀😀

Veja a publicação:

No discurso de agradecimento, o apresentador da TVI dedicou o prémio à mãe: «Mamã, ganhei o globo!» Mais tarde, nas redes sociais partilhou um texto de agradecimento e revelou que guardou a estatueta na secretária de trabalho, que é onde se concretiza todos os dias:

OBRIGADO! … a quem um vez mais me nomeou. À SIC. Às equipas com quem tenho trabalhado. Ao público, muitos a acompanharem-me há mais de 40 anos. Parabéns a todos artistas nomeados e premiados, presentes e ausentes. Os verdadeiros agentes de mudança, de luta e de liberdade, através do que cantam, escrevem, representam, criam…A liberdade não floresce na raiva, no ódio e muito menos na ignorância. Perguntavam-me, entre diversas questões, onde estaria a pensar colocar o Globo, acabei de chegar a casa e naturalmente coloquei-o na minha secretária de trabalho. Assim ao sentar-me daqui a algumas a preparar o meu regresso de férias ao olhá-lho terei a certeza que honrá-lo-ei procurando ser, em cada dia, melhor.