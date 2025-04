«Nunca andei tanto atrás de uma mulher» - Lembra-se da atriz que se 'fez de difícil' para Manuel Luís Goucha?

A Maria, da "Filha do Mar", cresceu e vai ser mãe. E o pai do bebé é um ex-moranguito!

O apresentador confessou em direto ter sido desafiante conseguir esta convidada

Em maio de 2024, Manuel Luís Goucha recebeu uma das maiores atrizes do país e confessou: «Nunca andei tanto atrás de uma mulher» - começou por dizer. «És muito difícil», referiu no início da sua conversa com Dalila Carmo.

Dalila Carmo sempre foi bastante reservada, no que diz respeito à sua vida privada, e acabou por revelar a Manuel Luís Goucha o porquê.

Recorde-se que o primeiro trabalho da atriz, de 49 anos, na ficção da TVI foi na novela Todo o Tempo do Mundo e, depois disso, muitas outros projetos se seguiram, como Jardins Proibidos, Filha do Mar, Morangos com Açúcar, Ninguém como Tu, Equador, O Beijo do Escorpião, A Impostora, Jacinta e Na Corda Bamba, e atualmente em A Fazenda.

Recentemente, na Gala de Aniversário da TVI, o apresentador e a atriz subiram a palco juntos, num momento que gerou gargalhadas.

Veja, na galeria em cima, como era a atriz num dos seus papéis mais marcantes, quando deu vida a uma mãe solteira, Marta Barquinho, entre 2001 e 2002.