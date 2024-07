Novidades do estado de saúde de Manuel Luís Goucha

O apresentador esteve dois dias sem apresentar os programas.

Segunda feira, dia 22 de julho, o apresentador da TVI tinha mostrado estar adoentado logo na conversa com os seus convidados. Na sequência disto, esteve ausente da apresentação terça e quarta feira e a recuperar em casa. Maria Botelho Moniz assumiu a condução do programa «Goucha» e do «Dilema - Especial», onde revelou aos concorrentes que o apresentador estava a recuperar.

Contudo, há boas notícias. Melhor da voz, Manuel Luís Goucha volta esta quinta feira, dia 25, aos ecrãs.

Enquanto espera, veja a entrevista de Maria Botelho Moniz a Daniela Correia, mulher do cantor Toy.

Hoje ficamos a conhecer a «musa inspiradora» do cantor Toy há já 20 anos. Daniela Correia vê agora a filha participar no Dilema e não esconde o orgulho na mesma. A nossa convidada recordou como surgiu a história de amor com o cantor e as críticas de que foi alvo: «Eu conheci o Toy, e não vou estar aqui com mentiras, quando era casado (...) Sabia que ia ser uma fase complicada, mas nunca pensei que gerasse tanta maldade. Eu passei realmente muito mal»

A meio da conversa ouvimos precisamente o testemunho do cantor Toy, onde se mostrou apaixonado com bonitas palavras: «A Daniela ajuda-me a perceber o rumo certo»

Daniela admitiu que era fã do marido desde pequena, uma vez que têm 19 anos de diferença, e que depois de se conhecerem o amor foi surgindo. Apesar de todas as adversidades, lutaram juntos contra tudo e todos.

Falou ainda do carinho que Toy deu a Beatriz, filha de Daniela, que tinha 4 anos quando se conheceram. Atualmente, concorrente do Dilema, Beatriz vê em Toy o pai e Daniela não esconde a emoção ao ver a relação de ambos.

Antes da relação com Toy, Daniela teve uma vida sofrida: cresceu num ambiente de violência doméstica e com um pai ausente.