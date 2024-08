Uma semana depois do falecimento da mãe, Manuel Luís Goucha faz revelação em primeira mão: «O que tenho em casa é um pote com as suas cinzas»

Médium sobre relações familiares tóxicas: «Não temos de nos dar com as pessoas só por serem família»

Em conversa com um médium, Manuel Luís Goucha revela: «Tenho as cinzas da minha mãe em casa»

Maria de Lourdes Sousa, mãe de Manuel Luís Goucha, faleceu no passado dia 11 de agosto, com 101 anos. Hoje, o apresentador fez uma revelação em primeira mão sobre onde estão as cinzas da sua querida mãe. Saiba tudo

Hoje, na segunda parte do «Goucha», recebemos Bruno Monteiro, que afirma ver, sentir e ouvir as pessoas que já faleceram. A trabalhar como médium a tempo inteiro desde 2021, o nosso convidado explicou-nos como funciona todo o processo e quando é que começou a tomar consciência desta sua capacidade. Cético, mas curioso, Manuel Luís Goucha não deixa de colocar todas as questões e revela algo inédito: onde estão as cinzas da sua falecida mãe Maria de Lourdes Sousa, que partiu dia 11 de agosto com 101 anos.

Em conversa com o médium Bruno Monteiro, o nosso apresentador questiona-o sobre um vídeo que este fez na sua página pessoal do Instagram onde supostamente este verbaliza o que uma suposta pessoa que já faleceu lhe terá dito, e mostra-se muito perplexo com o que ouviu ao achar tudo muito "inverosímil". «A minha mãe morreu há uma semana. Aquilo que eu tenho em minha casa é um pote com as suas cinzas. As cinzas são os ossos que são triturados numa máquina, porque o resto desintrega-se. Então, o que é que vai lá para cima, para outra dimensão? É outro corpo? A alma tem boca? Explique-me!», diz Manuel Luís Goucha. Veja abaixo este momento.

No decorrer da entrevista, o médium Bruno Monteiro explica como é que aos 16 anos começou a ouvir vozes e a as sensações físicas que tem ao conhecer aqueles que já faleceram. Nesse sentido, Manuel Luís Goucha questiona o médium: «Como é que se tranquiliza uma pessoa que perde uma mãe como eu perdi agora há uma semana? Eu não perdi, eu ganhei-a porque a tive durante 69 anos, ganhei e muito. Só agora é que comecei a reformular isso». Para explicar, o nosso convidado recorda uma sessão que fez há uns anos e de que forma consegue então de certa forma tranquilizar as pessoas que sofrem algum tipo de perda dessa dimensão.

No final da conversa, Goucha questiona Bruno sobre o facto de ter sido parodiado pela humorista Joana Marques e este responde que «não lidou bem». Nos minutos finais, o médium diz haver uma presença no estúdio e transmite, em direto, uma mensagem de uma familiar para um dos membros da equipa do programa «Goucha». Um momento imperdível que deixa Manuel Luís Goucha perplexo pela suposta veracidade das declarações de Bruno.

