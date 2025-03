Goucha reage a partilha emotiva de Iury Mellany: «Esta história certamente lhe doeu muito»

Após conquistar o quarto lugar no «Secret Story - Desafio Final», Iury Mellany partilhou revelações exclusivas com Manuel Luís Goucha.

Iury Mellany começou a sua conversa com Goucha a refletir sobre o resultado da sua participação no «Secret Story - Desafio Final». A finalista admitiu que o 4º lugar foi familiar, uma vez que no Big Brother 2020 também conquistou o 4º lugar. «Foi exatamente o mesmo que em 2020» recordou.

Goucha aproveitou para questionar Iury sobre o seu passado, nomeadamente sobre o relacionamento abusivo que viveu. «Esta história certamente lhe doeu» começou por dizer o apresentador enquanto a ex-concorrente recordou a partilha emotiva que fez na sua curva da vida que gerou uma onda de solidariedade de outras mulheres que se identificaram com a sua história.







Ao ser questionada sobre o melhor momento da sua participação, Iury não teve dúvidas. Para ela, o pedido de casamento foi o ponto alto. «Nunca imaginei», afirmou. A finalista partilhou os planos para a cerimónia, mostrando-se entusiasmada com a ideia de uma nova fase na sua vida. E foi ainda confrontada sobre se estava a pensar em aumentar a família em breve. Veja aqui a resposta:

No final da conversa, Goucha questionou Iury sobre uma possível participação num futuro reality show.