Soma e Segue: Contamos-lhe tudo sobre o novo programa de Manuel Luís Goucha

«Soma e Segue» é o novo programa das tardes da TVI! Saiba tudo qui

«Soma e Segue» é o novo concurso das tardes da TVI, apresentado por Manuel Luís Goucha, que promete pôr toda a família a adivinhar, a rir e a aprender. As inscrições já estão abertas e todos podem participar!

Um duelo de palpites (e de nervos)

No Soma e Segue, dois concorrentes enfrentam-se em rondas emocionantes onde só há uma regra: todas as respostas têm de ser… números.

“Quantos metros tem a Torre dos Clérigos?”, “Quantas cidades existem em Portugal?”, “Quantos golos já marcou Cristiano Ronaldo?” — estas são algumas das perguntas que desafiam a intuição, a memória e os conhecimentos dos participantes.

Intuição, cultura geral e atualidade

Mais do que saber a resposta certa, os concorrentes têm de se aproximar do número correto. As perguntas são acompanhadas por imagens e divididas em rondas temáticas e rondas bónus, exigindo rapidez de raciocínio e um sexto sentido bem afinado.

Ao longo do programa, os participantes acumulam pontos e disputam um lugar na prova final, onde está em jogo um prémio que pode chegar aos 2.500€ por dia.

«Soma e Segue» promete colar os portugueses ao ecrã com um formato envolvente e acessível a todas as idades — perfeito para testar os palpites da família inteira, mesmo a partir de casa.

Como participar?

Envie o seu nome completo, idade, morada e contacto para: somaesegue@tvi.pt