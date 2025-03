Luís Montenegro cumpre promessa que fez a Manuel Luís Goucha

Não é só Luís Montenegro que tem dado que falar! Veja as fotos do filho do líder do PSD

Luís Montenegro estará no programa Goucha a 25 de março, numa entrevista aguardada após a queda do seu governo devido à rejeição de uma moção de confiança. O ex-primeiro-ministro cumpre o que prometeu, uma entrevista no programa Goucha, quando marcou presença na Gala dos Sonhos.

A promessa do primeiro-ministro foi feita durante a gala solidária organizada em prol da Associação Sara Carreira, realizada no Campo Pequeno, onde Manuel Luís Goucha desafiou Luís Montenegro a participar no seu programa da tarde. O governante aceitou o convite, mas, na altura, poucos poderiam prever o cenário político que se seguiria.

Recorde o momento:

Um novo contexto político para a entrevista

Desde a gala, o panorama político português sofreu uma reviravolta significativa. A moção de confiança apresentada pelo governo de Luís Montenegro foi rejeitada, precipitando a queda do executivo. O momento representa um dos períodos mais instáveis da política nacional recente, levando a novas eleições e deixando questões em aberto sobre o futuro do país.