«Não escolhi a Elsa por ser a mulher da minha vida»: Guilherme Castelo Branco abre o coração sobre a sua relação

Guilherme Castelo Branco sobre a relação com Elsa: «Não me imaginava a ter uma mulher ao meu lado»

Guilherme Castelo Branco, filho de José Castelo Branco, senta-se para uma entrevista reveladora conduzida por Manuel Luís Goucha. Agora comentador do V+ Fama, Guilherme Castelo Branco abre o coração sobre a sua relação com Elsa, a companheira, e faz revelações inéditas sobre ter crescido filho de uma figura amplamente polémica.

No episódio de hoje, 18 de novembro, do programa «Goucha», Manuel Luís Goucha recebeu Guilherme Castelo Branco, filho de José Castelo Branco, para uma entrevista que foi tanto emocional quanto reveladora. O comentador do V+ Fama, canal V+ TVI, partilhou histórias sobre a sua infância, a relação com o pai e os desafios de crescer num ambiente marcado pela excentricidade e pela exposição pública.

Crescer com dois pais: a aceitação da excentricidade

Guilherme Castelo Branco começou por recordar a sua infância, ao explicar como foi crescer com dois pais: José Castelo Branco, figura mediática amplamente polémica, e o companheiro da mãe. Desde cedo, começou a perceber que o pai era diferente dos outros. Recorda-se do momento em que José Castelo Branco começou a usar maquilhagem: "Via-o aplicar base e gloss, e no início isso causava-me estranheza", confessou. No entanto, ao conviver com comportamento diariamente, aprendeu a aceitar essa forma de expressão como algo natural. Veja o momento, no vídeo, em baixo.

O impacto da infame capa de revista

Um episódio que marcou profundamente a adolescência de Guilherme Castelo Branco foi quando, aos 12 ou 13 anos, José Castelo Branco surgiu numa capa de revista vestido como Tatiana Romanov, um alter ego do pai. Este momento não só gerou polémica mediática como teve repercussões na vida escolar do nosso convidado, que sofreu bullying por parte dos colegas.

"Aquilo abalou-me. Ouvia coisas muito desagradáveis e cheguei a afastar-me do meu pai durante três meses. Havia dias em que chegava a casa e chorava sozinho", revelou emocionado. Ainda assim, Guilherme Castelo Branco destacou que nunca conseguiu manter ressentimentos: "O meu pai sempre foi transparente comigo, sempre me mostrou quem era."

Durante a entrevista, o comentador do V+ Fama recordou novamente esse episódio e admitiu que se sentiu ofendido pela capa da revista, mas sublinhou que o tempo lhe trouxe compreensão. Veja o vídeo, em baixo.

A recente polémica de José Castelo Branco, envolvido num caso de violência doméstica

A conversa também abordou uma das mais recentes controvérsias que envolve José Castelo Branco: as alegações de violência doméstica feitas por Betty Grafstein. Guilherme Castelo Branco preferiu não entrar em muitos detalhes, mas sublinhou a complexidade da situação e a importância de manter a privacidade da família.

A relação com Elsa e a surpresa emotiva do pai

No decorrer da conversa, Guilherme Castelo Branco comentou a sua relação com Elsa, a sua companheira, ao destacar o fruto do amor de ambos: a filha Constança, que está prestes a completar 3 anos. O nosso convidado fez revelações exclusivas: «Não me imaginava a ter uma mulher ao meu lado e a construir família», e revela o porquê de ter escolhido Elsa como a sua companheira de vida: «Não escolhi a Elsa por ser a mulher da minha vida, mas escolhi-a porque...». Veja a resposta do nosso convidado, no vídeo em baixo.

Num momento carregado de emoção, foi surpreendido por uma mensagem especial de José Castelo Branco, onde o pai expressou o seu orgulho pelo filho e reforçou os laços que os unem.

Esta entrevista no programa «Goucha» trouxe uma perspetiva intimista sobre Guilherme Castelo Branco e a sua vivência ao lado de um pai tão singular como José Castelo Branco. Entre desafios, aceitação e amor familiar, o comentador do V+ Fama demonstrou maturidade e coragem ao partilhar estas histórias pessoais com o público.

Veja tudo, nos vídeos em cima.