Filho de José Castelo Branco recorda como se afastou do pai: «Fiquei um pouco chateado»

Guilherme Castelo Branco, filho de José Castelo Branco, partilhou num teaser da entrevista ao programa Goucha o impacto que a imagem do pai teve na sua vida, recordando momentos difíceis na escola e o afastamento temporário que teve.

Guilherme Castelo Branco, filho de José Castelo Branco, será o próximo convidado de Manuel Luís Goucha, num programa que promete trazer revelações inéditas sobre a sua relação com o pai. Num excerto do teaser divulgado antes da entrevista, Guilherme abriu o coração, falando sobre momentos marcantes e as dificuldades que enfrentou durante a sua juventude.

Durante o teaser, Guilherme recorda a primeira vez que o pai surgiu vestido de mulher, um momento que teve um impacto profundo na sua vida, especialmente durante os tempos de escola. As escolhas de José Castelo Branco, que sempre se destacou pela sua personalidade exuberante e estilo arrojado, causaram agitação entre os colegas de Guilherme. "Aquilo abalou-me um pouco", confessou o jovem, explicando que se tornou alvo de comentários e de algumas piadas entre os amigos. “Diziam que eu tinha duas mães”.

Guilherme admite que, durante algum tempo, estas situações o deixaram incomodado e frustrado. Chegou mesmo a afastar-se do pai durante três meses, precisando de algum tempo. Num dos momentos mais emocionantes do teaser, Guilherme confessou que, por vezes, chegava a casa e se fechava na casa de banho, onde, longe dos olhares dos outros, questionava: "Porquê eu?".

