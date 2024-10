Manuel Luís Goucha rendido a Herman José: «É(s) tão bom!»

O apresentador Manuel Luís Goucha destacou o talento de Herman José.

Manuel Luís Goucha foi recentemente até Vila do Conde para gravar uma entrevista com o ex-futebolista Fábio Coentrão. Além do compromisso profissional, Goucha aproveitou a proximidade para desfrutar de um fim de semana cultural, deslocando-se ao Porto para assistir a um espetáculo de Herman José, uma das maiores figuras do humor em Portugal e seu amigo de longa data.

Nas redes sociais, Goucha fez questão de partilhar a sua experiência, escrevendo uma descrição repleta de elogios ao talento de Herman:

"É(s) tão bom! Insuperavelmente bom!

Duas horas meia de riso escancarado celebrando cinquenta anos de um artista Maior. Foi esta noite no Porto e com um Pavilhão Rosa Mota (bem sei que agora tem outro nome mas não me apetece) lotado e completamente rendido."

Nos comentários, Herman José agradeceu a presença.

Recorde a conversa que os dois tiveram no programa «Goucha».

Herman José esteve na nossa mesa para uma grande entrevista de vida em 2021. Um dos humoristas mais reconhecidos do país falou sobre o seu trabalho e a controvérsia que já gerou. O apresentador deixou elogios ao ator e pediu sinceridade na resposta a uma pergunta complicada: «Achas que há alguém que te possa substituir em talento?»

O humorista admite que olha para certos artistas e que se sente «pequeno» ao lado deles. Mário Viegas era um dos exemplos, e Maria João Pires, uma pianista que Herman José diz, em forma de brincadeira, querer «matá-la» pelo talento que tem.

E por falar em talento, outros colegas e artistas surpreenderam o humorista com mensagens especiais.