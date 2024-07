Irmão de André Villas-Boas recorda como o presidente do Porto soube da sua homossexualidade

João Villas-Boas, irmão do presidente do Futebol Clube do Porto, dá a conhecer a sua história de vida e fala abertamente sobre a sua homossexualidade.

João Villas-Boas, irmão do atual presidente do Futebol Clube do Porto, André Villas-Boas, foi hoje nosso convidado para uma conversa de vida. Recordou uma infância feliz e passada em família. Desenvolveu uma relação cúmplice com o irmão, que sempre foi um companheiro. Apesar dessa proximidade, João escondeu a sua orientação sexual da família e do irmão até aos 25 anos. Quando os pais souberam, contaram a toda a família e só mais tarde é que os irmãos tiveram a conversa.

Admite que falaram abertamente sobre o assunto e que agora tem pena de não ter sido o próprio a contar.

Cresceu numa família tradicional e religiosa e, por isso, ouvia dizer que a homossexualidade era pecado. Quando percebeu que a sua orientação sexual era essa sentiu-se culpado. Admite que foi difícil lidar com isso ao mesmo tempo que era educado no colégio a andar, comer e sentar-se «à homem».

Quando tinha quase 18 anos, esteve pela primeira vez com um homem. Sentiu vergonha, culpa e escondeu a sua verdade.

João Villas Boas tirou curso de psicologia, mas nunca exerceu. Guardada tinha a paixão pela representação, que começou a pôr em prática em 2010. Já participou em vários projetos e atualmente está na série da TVI Morangos com Açúcar.