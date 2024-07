Miguel 7 Estacas sofreu acidente e ficou desfigurado: «Tive negas no trabalho por causa da minha imagem»

No Goucha, conhecemos a história de vida do humorista Miguel 7 Estacas, que em 2015 esteve à beira da morte.

Em 2015, a vida de ‘Miguel 7 Estacas’ mudou radicalmente. O humorista descia o Monte S. Félix com um carrinho de rolamentos, na 7ª edição do evento ‘Laúndos em Movimento’, na Póvoa de Varzim. Na última curva antes da meta, a viatura conduzida pelo humorista João Seabra capotou e o capacete saltou, deixando ‘Miguel 7 Estacas’ com ferimentos graves na cabeça e nas duas vistas. Admite que se sentiu desesperado e a pensar no que seria a sua vida e que ouviu muitos nãos devido ao seu novo rosto: «Tive negas por causa da minha imagem»

O humorista esteve internado em estado crítico, no Hospital de São João, no Porto, tendo permanecido mais de um mês em coma. Acabaria, felizmente, por acordar, mas com mazelas que ficarão para a vida.

Miguel dedicou-se à sua recuperação, após várias cirurgias, para rapidamente regressar aos palcos.

Quem é Miguel 7 estacas?

Luís Miguel Campos Costa tem como nome artístico «Miguel 7 estacas». Nasceu na Trofa e é o terceiro de 4 irmãos. Admite que sempre foi o mais animado e brincalhão da família e sempre ligado ao humor. Aos 17 anos, subiu a um palco pela primeira vez e o gostinho ficou para sempre. Casado há 24 anos, tem dois filhos de quem se orgulha muito.