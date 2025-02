Ricardo Esteves, o 'Padre Sexy': «As pessoas podem dizer que eu sou fora da caixa por ser padre»

Ricardo Esteves é um dos padres mais conhecidos do país. É descontraído, desportista e apaixonado por motas. Aquele que foi considerado o padre mais sexy do país, vai estar no “Goucha” para uma conversa sem tabus. Não perca!

Ricardo Esteves é um dos padres mais mediáticos do país. Conhecido pela sua personalidade irreverente e proximidade com os fiéis, ficou apelidado de “padre sexy” devido ao seu estilo descontraído e à forma como se apresenta publicamente. Para além da fé que o move, Ricardo Esteves é um homem multifacetado, apaixonado por desporto, motas, escrita e pelo contacto direto com as pessoas: «As pessoas podem dizer que eu sou fora da caixa por ser padre, porque como pessoa sou como sempre fui».

Admite que é um padre próximo da população com todas as emoções, sentimentos e tentações de um humano comum. No «Goucha», o padre Ricardo Esteves vai falar sem tabus da sua vida.