Inês Morais revela palavras inéditas ditas pelo anfitrião da casa: «Disse-me que...»

Em conversa exclusiva com Manuel Luís Goucha, Inês Morais, a vencedora do Secret Story - Desafio Final, fez revelações inéditas sobre conversas tidas com a Voz. Veja aqui.

No Goucha, Inês Morais deu a primeira entrevista após ter sido a grande vencedora do Secret Story - Desafio Final. A convidada conversou com o apresentador sobre o regresso a um reality show e a vitória face a Miguel Vicente, que conquistou o segundo lugar do pódio.

No início da conversa, Inês Morais revelou que se sentia mais calma na final deste programa do que no momento em que terminou o Big Brother 2024; programa no qual também foi a vencedora, num duelo com Daniela Ventura. Desta vez, a jovem confessou ter sentido muito amor no estúdio: «Eu senti um alívio», revelou ter sido ao ouvir o seu nome no momento da vitória».

A concorrente ficou conhecida por ter um 'temperamento complicado'. Como costuma dizer, tem 'sangue fino'. Na primeira entrevista após sair da casa mais vigiada do país, Inês Morais comentou o seu jogo, afirmando que sempre foi apenas 'ela própria'. Inclusive, durante a conversa, revelou algo dito pela própria Voz: «Disse que o meu jogo não era agressivo. Era aguerrido».

Na casa, Inês Morais teve vários confrontos e criou contracena com inúmeros antagonistas. Cá fora, a ex-concorrente revelou que sentia 'pica' quando tinha momentos de argumentação contra colegas.

Apesar destes confrontos vividos, a vencedora afirmou ainda querer manter amizades com praticamente todos os ex-concorrentes do Desafio Final, inclusive alguns antagonistas! Veja aqui a lista.