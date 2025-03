Inês Morais pronuncia-se pela primeira vez após vencer a Miguel Vicente no Secret Story - Desafio Final

Uma vitória que fez história. Inês Morais venceu o Secret Story - Desafio Final. Pela primeira vez e em exclusivo TVI, a vencedora fala sobre a derrota a Miguel Vicente.

Inês Morais fez história ao tornar-se campeã do Secret Story-Desafio Final. Em menos de um ano, venceu dois reality shows da TVI. O primeiro foi o Big Brother, no dia 30 de junho de 2024, no qual levou para casa um cheque de 100 mil euros.

Agora, sagrou-se vencedora do "Desafio Final", arrecadando 58% dos votos e um prémio de 20 mil euros. Miguel Vicente ficou em segundo lugar com 42% dos votos, recebendo 5 mil euros. O momento está viral e todos querem saber as primeiras palavras da vencedora.

Hoje, Inês será convidada especial de Manuel Luís Goucha, para uma entrevista imperdível: a vitória, os antagonistas, desafios e sonhos. Uma conversa que vai dar que falar. Pela primeira vez, Inês Morais vai falar sobre o jogo e sobre Miguel Vicente.

Na TVI, a partir das 18h.

Recorde aqui o momento da vitória de Inês Morais:

Inês Morais ficou muito emocionada após receber o grande prémio do Secret Story Desafio Final, vinte mil euros!

Em exclusivo com a repórter digital do programa, Rita Vassalo, a concorrente contou as primeiras palavras e emoções após sair da casa: «Eu quero agradecer muito, não estava à espera, passaram muitos bons concorrentes pela casa, fico muito feliz! Obviamente que disputar esta final com o Miguel é um grande concorrente de reality show, significou muito para mim, e dou os parabéns a ele também! Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior… E agora estou curiosa para saber o que é que vão dizer desta!»

Veja aqui o testemunho completo!