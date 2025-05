Infanta Maria Francisca arranjou trabalho fora de Portugal - e é surpreendente

Infanta Maria Francisca de Bragança arrasa em look vermelho: veja as fotos!

Foi em conversa com Manuel Luís Goucha que a Infanta Maria Francisca contou tudo.

A Infanta Maria Francisca, filha de Dom Duarte Pio e de Isabel de Herédia, está a viver uma nova etapa da sua vida em Londres, onde iniciou recentemente uma carreira no mundo da arte. A jovem da Casa Real Portuguesa está a trabalhar numa galeria da capital britânica e já assinalou a sua primeira venda: um quarto inteiro.

Em declarações a Manuel Luís Goucha, na celebração dos 30 anos de casamento dos pais, Maria Francisca revelou que, apesar de nunca ter estudado arte de forma académica, esta sempre foi uma paixão presente: “Sempre tive esta curiosidade e sempre quis trabalhar com arte, mas nunca estudei arte”, confessou.

A oportunidade surgiu através de uma proposta que não quis deixar escapar, e a Infanta admite estar a aproveitar ao máximo esta nova experiência profissional: “Não podia recusar a oportunidade na galeria de arte.”

Instalada em Londres com o marido, Duarte de Sousa Araújo Martins — com quem casou em outubro de 2023 — Maria Francisca garante estar a gostar da nova vida na capital britânica, embora não esconda a possibilidade de regressar a Portugal no futuro.