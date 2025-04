Após provocação de Manuel Luís Goucha, Isabel Figueira revela novo amor? «Estou muito feliz»

Isabel Figueira 'quebra a regra' com conjunto deslumbrante

A atriz, apresentadora e agora comentadora do canal V+ falou sobre os rumores que circulam na imprensa.

Esta terça-feira, 22 de abril, Isabel Figueira esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa da tarde da TVI, numa entrevista intimista onde falou sobre a sua vida pessoal, os desafios do passado e os projetos que marcam o presente.

A atriz e empresária, que lançou recentemente a sua marca de acessórios artesanais e prepara um podcast sobre temas sociais, mostrou-se reservada quando o apresentador abordou o tema da vida amorosa, face aos rumores que têm circulado na imprensa: “Como é que está a sua vida amorosa?”, perguntou Goucha, num tom curioso.



“Como assim? Vai ótimo, os meus filhos estão ótimos, estou cheia de trabalho, portanto está tudo ótimo”, respondeu Isabel Figueira, com um sorriso, contornando diretamente a questão.

Apesar da insistência do apresentador, a convidada manteve a discrição e preferiu não confirmar nem desmentir qualquer relação amorosa. “Isso são as revistas a falar… Gostam muito de falar e dizer isto e aquilo. O meu coração está muito tranquilo… Eu sou uma mulher apaixonada pela vida, pelos meus filhos”, disse.

Na reta final da conversa, Manuel Luís Goucha voltou à carga, desta vez com um toque de humor: “Dizem que estás bem de amores, que estás apaixonada… Vá lá, já só faltam 3 minutos para acabarmos a conversa… Gostava tanto de saber se estás apaixonada, dizem que o senhor tem um nome que começa por H…”

A resposta de Isabel Figueira deixou no ar suspense: “Tu és tão malandro e eu gosto tanto de ti… Estou muito feliz!”