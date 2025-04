Os dois amores de Isabel Figueira

Sedutora, elegante e de cortar a respiração: Isabel Figueira arrasa com vestido transparente

A atriz vai estar no programa «Goucha» para falar da nova fase da sua vida.

Isabel Figueira, mãe de dois filhos — Rodrigo, de 18 anos, e Francisco, de 11 — vive hoje uma fase de renovação pessoal e profissional, depois de vários momentos frágeis ao longo da vida. A atriz e apresentadora enfrenta agora novos desafios. Lança agora a sua primeira marca própria, OSHYM, dedicada a acessórios feitos à mão, e prepara a estreia de um podcast com assinatura pessoal: "Temas Impactantes".

É também comentadora do programa V+ Fama, do canal V+, uma experiência que a tem surpreendido. A atriz vai estar no «Goucha», esta tarde, dia 22 de abril, para falar sobre esta nova fase.

Veja na galeria algumas fotos da atriz com os filhos.