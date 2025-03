A irmã de Iury Mellany é famosa e já participou no Big Brother. Sabe quem é?

O amor pelos reality shows é forte nesta família.

Iury Mellany foi a quarta classificada na edição de 2025 de Secret Story - Desafio Final. Neste domingo, durante a gala final do programa da TVI, estava no público uma cara muito conhecida dos fãs de reality shows: a sua irmã Anuska.

Anuska Mellany é a irmã de Iury Mellany e, tal como a ex-concorrente do Big Brother 2020, também adora reality shows. Sempre sonhou em participar num, e a sua oportunidade chegou quando entrou para o Big Brother. Anuska apareceu recentemente a reagir ao inesquecível pedido de casamento de Daniel Monteiro à irmã Iury Mellany.

Profissionalmente, Anuska trabalhou como supervisora de um ginásio, mas também se destacou na área dos eventos e da moda. Tem experiência como apresentadora de eventos nacionais e internacionais ligados ao mundo fashion, além de ter participado em diversos desfiles e concursos de beleza. O seu talento e carisma já lhe renderam dois títulos de miss, um conquistado no Brasil e outro na Bulgária. Apaixonada por música e dança, Anuska tem um amor especial pelo samba. A sua presença forte nas redes sociais também é notável, com mais de 100 mil seguidores no Instagram, onde partilha momentos do seu dia a dia, trabalho e paixões.

Após o Big Brother, deu que falar ao assumir uma relação com André Filipe, o ex-concorrente do Big Brother: A Revolução e, chegado o fim do relacionamento, chegou a ser confrontada por Cláudio Ramos no Dois às 10 sobre detalhes da relação.

Na gala final do Secret Story - Desafio Final, Anuska brilhou ao mostrar o seu look deslumbrante: um vestido prateado, justo, que chamou a atenção dos seguidores. Nos comentários, os elogios não faltaram.