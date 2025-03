Já viu o beijo que levou ao rubro o estúdio do Secret Story - Desafio Final?

A gala final do reality show teve vários momentos marcantes mas este foi de cortar a respiração e deixou todos rendidos.

A gala final do Secret Story - Desafio Final foi marcada por momentos de grande emoção, e um dos mais especiais foi o reencontro de Iury Mellany com o noivo, Daniel Monteiro, ex-concorrente do Big Brother 2020. O casal apaixonou-se dentro da casa e, desde então, construiu uma relação sólida fora do reality show.

Em estúdio, Iury gritou de emoção ao ver o noivo Daniel Monteiro. Depois de semanas de desafio, estratégia e convivência intensa dentro da casa, Iury, que garantiu o 4.º lugar na competição, não conteve as lágrimas ao abraçar Daniel. O momento comoveu não só os presentes na gala, mas também os telespectadores, que acompanharam a história do casal desde o Big Brother 2020.

O apoio a Iury foi evidente ao longo de toda a competição. Nas redes sociais, os fãs manifestaram o seu carinho e admiração pela atleta. «Merecias mais, mas para nós já és uma vencedora!», escreveu um seguidor. Outro comentou: «Grande Iury, foste sempre tu até à final». Entre os muitos elogios, destacou-se também o comentário especial de Sandrina Pratas.

Iury Mellany, de 32 anos, nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas veio para Portugal com os pais aos 6 anos. Estudou design e, posteriormente, desporto, tornando-se personal trainer. Desde então, tem investido na sua carreira no mundo fitness e gere um negócio de roupa desportiva com o noivo.

Durante o Desafio Final, Iury mostrou-se uma concorrente mais segura e determinada, afirmando que, desde a sua primeira experiência em reality shows, cresceu muito e aprendeu a expressar-se sem medo. Embora não tenha alcançado o título de campeã, o seu percurso foi marcado por autenticidade, resiliência e muito apoio do público.

Agora, já fora da casa, Iury Mellany tem a oportunidade de aproveitar o carinho dos fãs e o amor de Daniel Monteiro, com quem protagonizou um dos momentos mais bonitos da gala final.

Recorde alguns dos momentos mais especiais vividos pelo casal na nossa galeria, sem esquecer o pedido de casamento que emocionou o país.

Iury Mellany marcará presença esta tarde no Goucha para uma conversa imperdível!