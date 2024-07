Os pormenores do casamento de Jessica Athayde e Diogo Amaral: os convidados, o local e a possível lua de mel

No Goucha, o ator Diogo Amaral revela detalhes do casamento que está marcado para novembro com Jessica Athayde.

A novela Cacau marcou o regresso de Diogo Amaral à TVI. A novela está em antena, é um sucesso e, por isso, o ator contou-nos como foi gravar a personagem que ainda tem muito para mostrar. Além do trabalho, abordou a sua vida privada que vai ganhar nova cor em novembro, com o seu casamento com Jessica Athayde. Diogo Amaral recordou o pedido de casamento feito pela própria e revelou pormenores da cerimónia marcada para novembro. É Jessica que tem tomado rédeas do casamento, com ajuda profissional e com as opiniões de Diogo Amaral. Vai ser em Lisboa, com mais de 100 convidados e com a lua de mel por decidir, sendo certo que terá praia e calor.

De uma forma rara, o ator não escondeu a emoção ao falar dos filhos: «Se os meus filhos tivessem a ver esta entrevista, e tenho sempre muita dificuldade em dizer esta frase, eles iriam ter orgulho, admiração e respeito pelo pai».

Filhos em fases diferentes, e de companheiras diferentes, o mais velho da atriz Vera Kolodzig e o mais novo da futura mulher, Jessica Athayde.

Com uma carreira diversificada em várias vertentes, Diogo Amaral assume que a televisão é uma das suas preferidas e que nos últimos tempos tem tentado ter mais tempo para a vida pessoal.