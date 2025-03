«Entretanto entra o João Ricardo, e...»: Após casamento de 4 meses e a experiência no Secret Story, Joana Diniz faz revelação

Prepare-se para verter uma lágrima! Estas são as imagens únicas do reencontro emocionante de Joana Diniz com a filha

Joana Diniz é a nossa convidada de hoje! Durante a semana, a finalista do Secret Story - Desafio Final foi protagonista de uma conversa emocionante no "Dois às 10", e hoje estará sentada à frente de Manuel Luís Goucha, para uma entrevista imperdível! Espreite as galerias que preparámos para si.

Esta última quarta-feira, 19 de março, Joana Diniz 'abriu o coração sobre a separação traumática de Flávio Miguel, e confessou que perdeu a autoconfiança e o amor-próprio. Uma partilha comovente!

No daytime da TVI, Joana Diniz, 32 anos, falou sobre a sua recente participação no Desafio Final e o impacto que essa experiência teve na sua vida. A ex-concorrente revelou que entrou no programa de forma não voluntária, mas que essa decisão acabou por se tornar um verdadeiro ponto de viragem na sua vida.

No "Dois às 10", Cristina Ferreira recordou que Joana Diniz vinha de uma separação traumática, ao que a semifinalista confirmou: "Fechei-me numa bolha de medo, de pânico, de agonia. Perdi autoconfiança, perdi o amor-próprio." A separação aconteceu quatro meses após o casamento, que teve lugar em junho de 2024, e deixou Joana Diniz numa fase de grande introspeção, solidão e sofrimento.

"O que é que eu tenho que não dá certo? Ou melhor, o que é que eu não tenho? O que é que eu não fiz ou não faço?", questionou Joana Diniz, ao admitir as dúvidas e inseguranças que a consumiram após o fim da relação.

No entanto, e apesar de inicialmente não querer aceitar o convite para entrar no Desafio Final, foi aí que encontrou um caminho de renovação pessoal. "Entrei lá a tremer. Tinha medo de me dar a conhecer", confessou.

Joana Diniz confessa ter encontrado o apoio que precisava em João Ricardo, alguém que foi essencial no seu processo de recuperação emocional: "Entretanto, entra o João Ricardo, e.. ele ajudou-me a dar um clique. Tenho uma conexão com ele em que sinto que está lá para me ajudar. Falávamos muito, ele dava-me muitos conselhos. Sentia-me muito segura", revelou emocionada.

O desfecho do casamento de Joana Diniz e a notícia da relação entre o ex-marido e Jéssica Maria, também ela ex-participante de reality shows da TVI, gerou várias reações.

Numa partilha que fez nas redes sociais, em novembro de 2024, Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz, confirmou que se encontra numa relação com Jéssica Maria e esclareceu que apenas conheceu Jéssica Maria depois de ter terminado o matrimónio com Joana Diniz.

«Quando me ligaram a perguntar se realmente estava com a Jéssica, o que eu expliquei é que sim, estávamo-nos a conhecer e que conheci a Jessica pouco tempo depois de me ter separado», assegurou.

Flávio contou ainda que, na altura, ligou a Joana Diniz, já ex-mulher, para perceber se valeria a pena esclarecer que os dois já estavam separados nas redes sociais, de maneira a evitar problemas, contudo esta não quis.

«O casamento foi mais uma tentativa que demos à relação, não funcionou, tranquilo», esclareceu ainda Flávio Miguel acerca do divórcio precoce de Joana Diniz.

Na conversa com Cristina Ferreira, Joana Diniz mostrou-se agora mais forte e confiante, reconhecendo que a experiência no reality show foi fundamental para reencontrar a sua autoestima. A sua história de superação inspira muitos, mostrando que, mesmo após momentos difíceis, é sempre possível recomeçar.