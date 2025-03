Joana Diniz dedica umas palavras muito especiais a João Ricardo, mas não se ficou pelo texto

Prepare-se para verter uma lágrima! Estas são as imagens únicas do reencontro emocionante de Joana Diniz com a filha

Joana Diniz dedicou uma partilha muito especial a João Ricardo, também ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final. Esta sexta-feira, a finalista é a nossa convidada do "Goucha"!

Joana Diniz, 32 anos, foi a 3ª classificada na gala final do Secret Story - Desafio Final. A ex-concorrente tem sido presença assídua na TVI. Esta semana, esteve presente no "Dois às 10", onde fez um balanço da sua participação no programa e foi confrontada com questões mais pessoais, inclusive, o seu divórcio com Flávio Miguel. Um tema particularmente sensível, que deixou Joana Diniz visivelmente emocionada.

A finalista do reality show é a nossa convidada desta sexta-feira no "Goucha", e com certeza que será uma conversa cheia de emoções e mais revelações!

Estes últimos dias, Joana Diniz tem recorrido às suas redes sociais para responder aos fãs, e aproveitou para revisitar algumas memórias dentro da casa mais vigiada do país. A finalista partilhou uma fotografia com João Ricardo, em que ambos aparecem muito divertidos, e escreveu a seguinte legenda: «Outro desgraçado que trago para a vida e que está com um projeto incrível a caminho.»

