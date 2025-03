«Milhares e milhares de euros...»: Em exclusivo, Joana Diniz revela a razão inédita que quase a impediu de entrar no Secret Story

Prepare-se para verter uma lágrima! Estas são as imagens únicas do reencontro emocionante de Joana Diniz com a filha

Joana Diniz foi a nossa convidada de hoje do "Goucha", e foi protagonista de uma conversa cheia de revelações, tendo até deixado Manuel Luís Goucha a rir-se à gargalhada com uma das suas afirmações! Um momento imperdível!

Esta sexta-feira, dia 21 de março, Joana Diniz foi a nossa convidada especial, esta que foi uma das mais acarinhadas concorrentes da Casa dos Segredos 4 e, desde aí, já participou em diversos reality shows, e conquistou o coração de muitos portugueses!

Como concorrente foi sempre muito animada e frontal, tendo desenvolvido uma ‘paixão platónica’ pela Voz. Joana Diniz foi mãe de Valentina, em julho de 2019. Apesar de ter ficado em choque, quando descobriu que estava grávida, Joana vê, hoje, na filha, o maior amor da sua vida! A ex-concorrente entrou no Secret Story - Desafio Final, porque ‘precisava de acreditar em si novamente’.

Em estúdio, Joana Diniz revela quem foi a verdadeira responsável pela sua entrada neste último reality show, e explica-nos o porquê de ter estado reticente em relação a este convite.

Veja a explicação na íntegra, no vídeo em baixo.

No decorrer da entrevista, Joana Diniz fez uma revelação exclusiva ao falar do que resultou da sua participação no Secret Story - Desafio Final, e logo depois, é questionada sobre a sua relação com o ex-marido Flávio Miguel. Veja o vídeo, em baixo.

Recorde-se que, Joana Diniz e Flávio Miguel estiveram casados em 2024 por apenas quatro anos, e de seguida, o ex-marido da finalista começou um relacionamento com Jéssica Maria, também ex-concorrente do formato de reality shows da TVI.

Durante a entrevista, os temas abordados são vastos, mas há um momento que importa destacar. Após ter revelado quem foi a grande responsável pela sua entrada na casa mais vigiada do país, Joana Diniz 'abriu o seu coração' sobre a relação muito cúmplice que mantém com uma ex-concorrente muito polémica do Big Brother.

Ainda, a finalista do Secret Story - Desafio Final menciona alguns concorrentes que pretende 'levar para a vida', e questionada por Manuel Luís Goucha, Joana Diniz comenta o alegado romance entre João Ricardo e Márcia Soares.

Nos momentos finais da conversa com Joana Diniz, o apresentador reage de forma hilariante a afirmação da finalista, que envolve Cristiano Ronaldo. Um momento imperdível! Veja o mesmo, no vídeo em baixo.