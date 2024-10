Mãe de Joana Gonçalves chora com a hipótese de perder a filha: «Vivo com medo permanente»

Filomena, a mãe de Joana Gonçalves, não contém a emoção ao pôr a hipótese de perder a filha.

Joana Gonçalves, de 37 anos, viu a sua vida mudar de forma inesperada no início deste ano, quando foi diagnosticada com cancro da mama triplo negativo, uma das formas mais agressivas e raras desta doença.

A Dificuldade de Contar aos Pais

Um dos momentos mais marcantes da sua jornada foi o anúncio do diagnóstico à sua família. "Sabia que a pessoa que ia lidar pior com a notícia era a minha mãe", confessa Joana. Quando finalmente contou à sua mãe que tinha cancro, o impacto emocional foi tão grande que a sua mãe desmaiou. Este foi um dos muitos momentos dolorosos que Joana enfrentou, enquanto tentava gerir não só o seu medo, mas também o sofrimento daqueles que a rodeavam. A mãe admite que apesar da remissão, vive com medo de perder a filha: «Vivo com medo permanente»

Habituada a um estilo de vida ativo e saudável, o diagnóstico foi um choque, apanhando-a de surpresa. A sua história, partilhada nas redes sociais, tornou-se um testemunho de resiliência e coragem, apesar de Joana não romantizar a doença e até dizer que não aprendeu nada de positivo: «Não aprendi nada. Foi só dor e sofrimento»

O Diagnóstico Devastador

Em janeiro de 2024, Joana Gonçalves recebeu a notícia que nenhuma mulher quer ouvir: Cancro da Mama Triplo Negativo. Este tipo de cancro representa apenas uma pequena percentagem dos casos de cancro da mama, mas é conhecido pela sua agressividade e pelo facto de ser mais difícil de tratar, por não responder às terapias hormonais habitualmente utilizadas em outros tipos de cancro da mama.

Joana passou por momentos de angústia ao lidar com a gravidade do diagnóstico. A partilha dessa fase dolorosa nas redes sociais foi uma forma de externalizar as suas emoções e, ao mesmo tempo, encontrar apoio num momento tão frágil.

Autoestima e a Imagem

A travessia pelo cancro da mama não é apenas física, é também emocional. Joana admite que houve momentos em que "esteve em baixo, muito triste e sem autoestima", uma realidade comum entre os pacientes que enfrentam tratamentos invasivos, como a quimioterapia, que resultam em efeitos colaterais como a perda de cabelo.

Nos primeiros tempos, Joana encontrou nas perucas e na maquilhagem uma forma de se sentir melhor consigo mesma. "A peruca foi muito importante para mim", confidencia, reconhecendo o impacto positivo que esta teve no seu bem-estar emocional. Contudo, à medida que o tempo passava, Joana assumiu a sua nova imagem. "Tinha uma careca e não tive medo de a mostrar", recorda.

O Fim dos Tratamentos e a Eliminação do Cancro

Após meses de tratamentos intensivos, Joana terminou o ciclo de terapias a 4 de outubro de 2024, uma data que marcou o fim de uma batalha extenuante. Felizmente, os tratamentos foram bem-sucedidos, e Joana conseguiu eliminar todas as células cancerígenas. Apesar deste resultado positivo, Joana mantém a cautela, sabendo que terá de realizar exames regulares de três em três meses para monitorizar a sua saúde e garantir que a doença não regressa.

Ao contrário de muitas histórias de superação em que os pacientes encontram "lições" ou "aprendizagens" positivas na experiência com o cancro, Joana foi clara ao expressar que não vê o lado positivo nesta luta. "Não tiro nenhuma aprendizagem positiva do cancro", afirma com convicção.

Os amigos e o namorado

Durante todo este processo, Joana Gonçalves apoiou-se em amigos, nomeadamente a radialista Joana Cruz, que também passou por um cancro. Herman José foi outro apoio importante e, claro, o do namorado Luís Pedro Nunes, que fez questão de enviar uma mensagem.