O que poucos sabem: foi assim que surgiu a amizade entre Joana Marques e Manuel Luís Goucha

Joana Marques, conhecida pelo seu humor, contou como a relação com o apresentador se tornou em amizade.

Foi no programa Dois as 10, apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que Joana Marques contou como surgiu, de forma inesperada, a amizade com Manuel Luís Goucha. Tudo começou quando o apresentador mandou uma mensagem a Joana Marques depois da humorista ter brincado com uma das suas entrevistas. O apresentador fez questão de prometer um jantar, que se veio a concretizar.

A partir daí, os dois perceberam ter muito em comum e a amizade foi-se construindo. À dupla tem se juntado outra cara conhecida dos portugueses, o apresentador Vasco Palmeirim.

A humorista Joana Marques foi nossa convidada para uma conversa de vida. Dona um sentido de humor único, mordaz e muito peculiar, é hoje um nome querido para os portugueses. Joana Marques recordou o seu percurso profissional e pessoal, muito marcado pela sua rubrica na rádio «Extremamente desagradável». A propósito disso, a humorista admite: «Já recebi algumas ameaças»

«Acho que isso faz parte. Tento pôr-me na posição da outra pessoa que não gostou mesmo nada (...) mas não vou deixar de fazer por isso». Joana Marques recebeu algumas mensagens de pessoas visadas com o seu humor.

A humorista foi ainda surpreendida pelo seu marido, que falou das qualidades enquanto mulher e profissional.