Goucha posa com João Baião em evento dedicado a Paulo Battista: «Talento, trabalho, disciplina e paixão»

O apresentador Manuel Luís Goucha mostrou a sua admiração pelo criador de moda Paulo Battista, que celebrou o décimo aniversário de carreira num evento apresentado por Rui Oliveira. Um evento que contou com caras conhecidas em diversas áreas.

Manuel Luís Goucha partilhou nas suas redes sociais imagens da sua presença no evento que celebrou o décimo aniversário do alfaiate Paulo Battista, o criador de muitos fatos do apresentador. Rodeado de caras conhecidas, como João Baião, João Rolo, Maya, Abel Xavier, entre outros, o apresentador das tardes da TVI parabenizou o alfaiate pelo seu percurso de sucesso:

"Ontem o papel principal foi do Paulo (Battista) celebrando os dez anos da marca que leva o seu nome, talento e alma. Por isso reuniu amigos/clientes e família num evento ao cair da tarde onde não faltaram emoção e surpresas. Paulo Battista é a prova provada de quando ao talento se junta a capacidade de trabalho a fórmula resulta imbatível. O Paulo costuma dizer que foi a alfaiataria que o escolheu mas não tivesse ele talento de pouco valer-lhe-ia. Acredito que todos temos um talento, um dom, uma vocação … pena é que muitos passem pela vida sem o descobrir distraídos que estão com o que não tem importância. Paulo Battista é talento, trabalho, disciplina e paixão. Parabéns Paulo. O evento foi apresentado pelo Rui, no seu primeiro trabalho a solo perante uma plateia e sem rede. Esteve desenvolto, à vontade, com brilho e a graça certa e eu a pensar como não há realmente uma idade para se começar o que quer que seja. Parabéns Rui."

Veja a publicação:

De recordar que Paulo Battista já esteve no programa Goucha para dar a conhecer a sua história de vida. Ora recorde:

Paulo Battista cresceu no Bairro Social da Cruz Vermelha, em Lisboa. Criado pelos tios maternos, uma vez que os pais estavam ausentes, Paulo Battista cresceu com a paixão pelas artes. Hoje em dia é um alfaiate de sucesso e, por isso, conhecemos melhor todo o seu percurso. Diz-se um homem agradecido por tudo o que a vida lhe deu, nomeadamente o facto de se ter cruzado com Manuel Luís Goucha: «Sempre tive sorte na vida... A começar por si».

Paulo Battista é o alfaiate do apresentador, que admite que mais de 95% dos seus fatos são produzidos por si. O alfaiate não escondeu a emoção ao falar das suas conquistas e de todo o seu percurso.