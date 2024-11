«O que aconteceu foi provado, mas...»: João Batista faz revelação inédita sobre a condenação por violência doméstica

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O ator João Batista foi condenado a 20 meses de pena suspensa pelo crime de violência doméstica. Em estúdio, o convidado do «Goucha», faz revelações em exclusivo sobre essa polémica em que viu o seu nome envolvido

No programa de hoje, «Goucha», conduzido por Manuel Luís Goucha na TVI, o ator João Batista foi o convidado especial. Numa conversa franca e emotiva, o artista abordou os momentos marcantes da sua vida, a polémica condenação por violência doméstica e a relação com a sua carreira, que enfrenta desafios desde que deixou de receber convites para produções televisivas.

O início de uma paixão pela representação

A paixão pela arte dramática começou cedo. Aos seis anos, durante uma colónia de férias, João Batista viu-se encantado pelo mundo da representação. Aos 16 anos, deu os primeiros passos na televisão ao participar na novela «Fúria de Viver». No entanto, o seu percurso não foi sempre apoiado pela família. Enquanto o pai se opunha à sua escolha, a mãe, descrita pelo ator como "o motor da família", foi o seu maior pilar.

Desafios pessoais e familiares

Um dos momentos mais difíceis da vida de João Batista aconteceu aos 18 anos, quando a mãe foi diagnosticada com um cancro de mama em estado avançado. A doença deixou o ator revoltado e emocionalmente instável, levando-o a envolver-se em confrontos físicos sem justificação aparente. Este período, segundo o próprio, marcou-o profundamente e moldou a sua forma de lidar com a adversidade.

O ator fala, ainda, do momento em que soube que iria ser pai e recorda o que disse à mãe da sua filha, na altura da descoberta da gravidez: «Também quero muito ser pai, mas...». Veja o momento, em baixo. Hoje, é um pai dedicado e feliz, e considera a filha o «acaso mais maravilhoso da sua vida».

Outro episódio significativo ocorreu na sua infância, em que diz ter presenciado «cenas» entre os pais, num momento delicado, em que a própria mãe atravessava um diagnóstico de cancro de mama. João Batista faz uma revelação inédita sobre este passado: «É uma das coisas que me faz sangrar por dentro». Veja o momento, no vídeo em baixo.

A polémica da violência doméstica

A condenação por violência doméstica trouxe João Batista de volta às manchetes, mas por razões negativas. Durante a entrevista com Manuel Luís Goucha, o ator enfrentou perguntas diretas sobre o tema. Admitiu que «o que aconteceu ficou provado», mas partilhou a sua versão dos acontecimentos, referindo que existem contextos que não são do conhecimento público. De acordo com as acusações e em jeito de confronto, Manuel Luís Goucha chega a questionar o ator sobre se este é ou não um «homem violento», e João Batista responde.

A relação com a representação e o futuro

Apesar do talento reconhecido, a carreira de João Batista tem sofrido interrupções. O ator revelou que deixou de receber convites para novelas em Portugal, atribuindo esta situação à polémica que manchou a sua imagem pública. Recentemente, esteve a gravar uma personagem cómica na novela «Festa é Festa» da TVI, mas foi afastado antes de a personagem ser apresentada ao público.

Sobre o seu futuro, João Batista mantém a esperança de retomar a representação, desafiando o rótulo de "agressor" que sente ser injustamente atribuído: «Não sou o que muitos pintam.»

Mensagem final aos telespetadores

No final da entrevista, João Batista dirigiu-se aos telespectadores com uma mensagem de reflexão e humildade. Reconheceu os erros do passado, mas reforçou a ideia de que não se define por eles: «Também errei, mas não sou um agressor, nem a pessoa que muitos pintam.»

Veja tudo, nos vídeos em cima.