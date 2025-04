Apaixonado, João Catarré declara-se a Joana Pais de Brito: «É a pessoa a quem eu posso contar tudo»

João Catarré recorda Morangos com Açúcar e o par romântico com Benedita Pereira

João Catarré fala do apoio incondicional da mulher, Joana Pais de Brito, durante a fase em que estava doente

No Goucha, o ator João Catarré mostrou-se apaixonado e declarou todo o amor que sente pela mulher, a atriz Joana Pais de Brito.

João Catarré é um dos rostos mais reconhecidos da televisão portuguesa, com uma carreira sólida construída ao longo de mais de 20 anos. O ator iniciou-se no mundo da representação em 2003, quando protagonizou a primeira temporada da série juvenil Morangos com Açúcar, dando vida à personagem “Pipo”. A produção revelou-se um sucesso imediato e marcou o início de um percurso notável na ficção nacional.

O diagnóstico da Leucemia

Em 2023, o ator enfrentou um dos maiores desafios da sua vida: foi diagnosticado com leucemia, o que o obrigou a afastar-se temporariamente da representação. Optou por manter a situação em privado, por considerar importante preservar a sua intimidade e não alarmar o público. Felizmente, em 2024, João Catarré superou a doença e prepara-se agora para abraçar novos projetos. Não esconde que o pior cenário passa pela cabeça, mas recorda como o apoio da mulher, a atriz Joana Pais de Brito, foi essencial: "É a pessoa a quem eu posso contar tudo. Trouxe-me uma vida nova"

A carreira de ator

Antes de se destacar como ator, João Catarré trabalhou como modelo, tendo começado essa etapa em 1999. Paralelamente, dedicou-se ao desporto, integrando a equipa principal de voleibol do Sport Lisboa e Benfica, uma experiência que considera marcante na sua juventude.

Ao longo dos anos, o ator integrou o elenco de várias novelas da TVI, demonstrando versatilidade e dedicação ao seu trabalho. Fora do pequeno ecrã, João Catarré mantém um perfil discreto, valorizando a natureza, a família e hobbies como o desporto e a fotografia.

Natural de Lisboa, o ator passou grande parte da infância no Alto Alentejo, na aldeia dos avós, onde guarda memórias de uma infância feliz. João Catarré assume que era uma criança rebelde, mas muito ligada à família.

O regresso à TVI

Pai de uma menina, fruto da relação com Sandra Santos, o ator está mais feliz do que nunca por voltar onde começou. Sem poder desvendar muito, João Catarré revelou a Manuel Luís Goucha que se prepara para integrar uma novela com uma personagem cativante.