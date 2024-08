Marido de Xana Carvalho reage a comentário de David Diamond sobre tema sensível para a concorrente do Dilema

Marido de Xana Carvalho reage a comentário de David Diamond sobre um assunto sensível para a concorrente do Dilema.

Esta quinta-feira, 15 de agosto, recebemos João Ferreira, marido de Xana Carvalho, concorrente do Dilema.

«Ela hoje ia-se zangando com o David porque ele disse uma coisa que tem a ver com os ‘maluquinhos’», começou por recordar Manuel Luís Goucha.

«Foi sem maldade… percebo perfeitamente», reagiu João Ferreira.

«Ainda hoje há a ideia na cabeça das pessoas que quem vai a um psicólogo ou a um psiquiatra é maluquinho… Isto é um pensamento que há muito tempo que está caduco», acrescentou o apresentador.

«A Xana ainda hoje fala, via telefone, com pessoas que ela conheceu quando esteve internada», revelou o marido da cantora.

Xana Carvalho foi diagnosticada com bipolaridade. A cantora passou por uma depressão e tentou pôr termo à vida. Recorde aqui a entrevista de Xana Carvalho no «Goucha»:

No Dilema, Xana Carvalho alerta David Diamond sobre a forma como brincou com hospitais psiquiátricos. A concorrente vai ter com o colega e pede-lhe: «Oh David, podes-me fazer um favor? Quando falares no Hospital de Magalhães Lemos, ou em qualquer outro hospital psiquiátrico, não digas que só vão para lá maluquinhos».

