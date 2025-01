Casamento de Cristina Ferreira? Manuel Luís Goucha diz que gostaria de ser o apresentador

Manuel Luís Goucha revelou o desejo de apresentar o casamento de Cristina Ferreira com João Monteiro, enquanto falava sobre a apresentadora, que está de férias nas Maldivas.

No final do programa "Funtástico", Manuel Luís Goucha protagonizou um momento descontraído ao conversar com a vencedora do prémio, que se revelou uma grande fã de Cristina Ferreira. Durante a conversa, o apresentador acabou por partilhar, de forma bem-humorada, um desejo relacionado com a amiga e colega de longa data: que Cristina Ferreira oficialize a sua relação em matrimónio com o namorado, João Monteiro.

Goucha, com o seu característico tom leve, comentou sobre o atual momento de Cristina, que se encontra nas Maldivas após uma passagem pela Índia. Referiu ainda, em tom de brincadeira, que gostaria que o casal oficializasse a sua relação para que ele pudesse ser o mestre de cerimónias no casamento. “Só quero que ela case para eu apresentar”.