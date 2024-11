Fátima Campos Ferreira: «Hoje jamais iria para jornalista. Não tenho a certeza se valeu a pena»

No programa de Manuel Luís Goucha, Fátima Campos Ferreira apresentou o seu novo livro, “Ramalho Eanes, Palavra que Conta”, que homenageia o General Ramalho Eanes. Na entrevista, a jornalista também partilhou aspetos da sua vida pessoal e expressou dúvidas sobre a sua carreira no jornalismo, afirmando que hoje não escolheria a mesma profissão.

A jornalista Fátima Campos Ferreira é a convidada especial do programa de Manuel Luís Goucha, onde apresenta, em exclusivo, o seu novo livro, “Ramalho Eanes, Palavra que Conta”. Esta obra, que retrata a vida e a carreira do General António Ramalho Eanes, representa um tributo a uma das figuras mais marcantes da história recente de Portugal. Na entrevista com Manuel Luís Goucha, a jornalista também abriu o livro da sua própria vida, partilhando alguns detalhes pessoais que marcaram o seu percurso, admitindo que o jornalismo hoje não é o seu preferido: "Hoje jamais iria para jornalista. Sei lá se valeu a pena. O público é que o dirá... não tenho a certeza para mim"

A Admiração pelo General Ramalho Eanes

Durante a entrevista, Fátima Campos Ferreira confessou a sua longa admiração pelo General Ramalho Eanes, figura que descreve como "um homem simples e de bem com o seu presente e passado". A jornalista partilhou que conheceu o General Eanes há muitos anos e que, desde então, manteve uma relação de respeito e proximidade com a família Eanes. "No livro, explico como surgiu a minha admiração pelo General Eanes", afirmou, revelando que o General, numa demonstração de humildade, lhe pediu que o tratasse apenas por "António".

Histórias Desconhecidas e Momentos Inéditos

O livro “Ramalho Eanes, Palavra que Conta” traz ao público histórias desconhecidas sobre o General Eanes. Fátima revelou alguns episódios marcantes, incluindo o momento em que o General recusou um convite para ser homenageado e a entrevista que lhe fez durante a pandemia, uma conversa que considera ter sido "particularmente marcante". A jornalista enfatiza que Ramalho Eanes foi o primeiro Presidente da República eleito em democracia e uma figura central no 25 de Novembro de 1975, quando comandou as operações militares que ajudaram a estabilizar o país.

A Vida e a Carreira do General Eanes

No seu novo livro, Fátima Campos Ferreira apresenta um retrato detalhado da vida de Ramalho Eanes, desde a sua eleição como Presidente da República em 1976 até ao final do seu mandato, em 1986. O General, que casou com Manuela Eanes em 1970, sempre destacou-se pela sua postura serena e pela dedicação à vida pública. Atualmente, Eanes é membro vitalício do Conselho de Estado, continuando a ter um papel de relevância na sociedade portuguesa.