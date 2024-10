José Rodrigues dos Santos é surpreendido pela mulher e recebe declaração de amor

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

José Rodrigues dos Santos é o escritor que mais vende em Portugal e com mais de 4 milhões de livros vendidos em todo o mundo

Juntos há 40 anos, José Rodrigues dos Santos e a mulher partilham foto rara do casamento: «Onde é que está o vestido de noiva?»

No programa Goucha, José Rodrigues dos Santos foi apanhado de surpresa com a presença inesperada da sua esposa, Florbela Cardoso. Florbela declarou o seu amor pelo jornalista e escritor, recordando o apoio mútuo ao longo dos 40 anos de casamento.

José Rodrigues dos Santos, aos 60 anos, é uma das figuras mais proeminentes da literatura e do jornalismo português. Nascido em Moçambique em 1964, viveu uma infância entre o continente africano e, mais tarde, Macau, onde começou a traçar o seu percurso profissional. Com uma carreira que soma mais de 20 anos como escritor e cerca de 40 como jornalista, José Rodrigues dos Santos é hoje o autor com mais vendas em Portugal e um rosto familiar dos telejornais na RTP.

A surpresa da companheira

Com um novo livro escrito, o jornalista veio até ao programa «Goucha» para falar do seu percurso, mas acabou por ser surpreendido pela companheira.

Casado com Florbela Cardoso desde 1988, José Rodrigues dos Santos encontrou na esposa um pilar essencial para o sucesso da sua carreira. O casal conheceu-se na Universidade de Lisboa e construiu uma vida em conjunto que se estende por 40 anos. A mulher do jornalista declarou-se, afirmando: «É um homem de família». Casaram-se em Londres, numa cerimónia simples.

O casal tem duas filhas, atualmente a residir em Inglaterra, com quem mantém um vínculo próximo.

O Escritor de Sucesso e o Novo Livro: ‘O Protocolo Caos’

Desde que lançou o primeiro romance, em 2002, José Rodrigues dos Santos construiu uma carreira sólida na literatura, publicando recentemente o seu 26.º livro, intitulado O Protocolo Caos. Conhecido pelo rigor e por investigar factos históricos e científicos para os seus livros, o autor cativa leitores com tramas envolventes e atuais. Este novo romance segue a mesma linha, baseando-se na atualidade política e na relação entre Donald Trump e Putin.

A sua obra literária valeu-lhe a conquista dos tops de vendas não só em Portugal, mas também no estrangeiro, nomeadamente em França, onde conseguiu um lugar de destaque.