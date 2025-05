Do luxo ao lixo? José Castelo Branco visto a levar objeto da rua para casa

O socialite José Castelo Branco tem motivos para sorrir, mas também para entrar em desespero.

Depois de uma longa batalha judicial, José Castelo Branco tem finalmente motivos para respirar de alívio: o tribunal deu luz verde ao seu regresso ao apartamento de Nova Iorque, encerrando o processo que o impedia de voltar à sua residência nos Estados Unidos.

No entanto, ao chegar a casa, teve uma surpresa menos agradável: o espaço estava praticamente vazio, sem a maioria da mobília, roupas e peças decorativas que outrora marcavam o seu estilo exuberante.

Mas, fiel ao seu espírito resiliente e à sua atitude glamorosa perante qualquer adversidade, José Castelo Branco não se deixou abater. Nas redes sociais, partilhou com os seguidores um momento insólito… e muito ao seu estilo! O socialite revelou que começou a decorar a casa com aquilo que encontra na rua: «O lixo no Upper East Side é tão chique! Tenho de começar a mobilar novamente o apartamento... E eu tenho sempre um homem para me ajudar!»

A publicação mostra José Castelo Branco com uma cadeira branca, recolhida na rua, que descreve como “estupenda”. E não ficou por aí: prometeu que agora vai apanhar "tudo, tudo" o que encontrar.

E como se não bastasse o momento já inusitado, um jovem que passava ofereceu-se para ajudar a transportar a cadeira, um gesto que deixou o socialite visivelmente satisfeito.