José Condessa e Luisinha Oliveira vivem momento romântico na nova casa

Manuel Luís Goucha conversa com mãe de José Condessa: «Ele é um ser humano de excelência»

O ator José Condessa partilhou nas redes sociais uma das suas conquistas e contou com o apoio de Luisinha Oliveira, a sua namorada

José Condessa está a viver uma fase de uma grande conquista da sua vida. O ator acaba de mudar-se para a nova casa em Lisboa e para celebrar este momento, amigos e familiares acompanharam-no neste dia especial, incluindo a namorada, Luisinha Oliveira, modelo e influenciadora digital.

Num vídeo que publicou no Instagram, José Condessa mostra os diferentes espaços da nova casa e surge ao lado de Luisinha, num clima de carinho e cumplicidade. Em determinado momento, os dois trocam um beijo apaixonado e de felicidade.

Na legenda do vídeo, o ator refletiu sobre o significado deste novo capítulo: «Há fases, momentos ou etapas da vida que precisam de 'faróis', sempre assim pensei. Esses iluminadores podem ser conversas sinceras, músicas em volumes altos, planos sozinhos, fins de semana com amigos ou qualquer coisa que nos faça continuar a caminhar em direção ao que sonhamos venham os percalços que vierem».

José falou ainda sobre a importância da família no seu percurso: «Esses faróis também são, e muitas vezes são, família. É este o caso. Cresci numa família grande em que todos adorávamos qualquer pretexto para nos sentarmos à mesa e conviver. Ainda hoje aproveitamos qualquer ocasião para estarmos mais juntos. Um jantar porque alguém faz anos, porque é dia festivo, ou apenas porque temos saudades. Um almoço porque alguém trabalha mais tarde, ou porque está um dia de sol ou chove demasiado para se estar uma esplanada. Ou um lanche improvisado só porque alguém ligou com um 'onde andas, com quem a fazer o quê?'».

Num tom emotivo, o ator revelou ainda um dos seus sonhos antigos: «Há sempre lugar para mais um e, se não houver, há ao colo' – dizia-se. Desde cedo, lembro-me de sonhar com o dia em que seria eu a receber esta gente toda, pais, avós, irmãos, sobrinhos, amigos, primos, tios, cães, gatos ou periquitos (há quem fale em chinchilas). Quando comecei nesta profissão, os primeiros anos de poupanças serviram para encontrar um cantinho no 'centro do mundo' em Nisa. Depois, durante estes anos, um dos meus faróis era encontrar em Lisboa outro cantinho, igualmente importante para o dia-a-dia. Fico feliz por também agora ser eu a receber aqueles que amo nestes ou em quaisquer momentos».

O vídeo termina com uma mensagem simples, mas cheia de significado: «Neste vídeo, estão todos (ou quase) os que preciso para me sentar à mesa».