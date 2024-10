Manuel Luís Goucha revela pormenores do fim de semana «intenso» com o marido Rui Oliveira Nunes

O apresentador Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para descrever o seu fim de semana.

Foi em vídeo que o apresentador Manuel Luís Goucha partilhou com os seus seguidores como foi o fim de semana «intenso» que viveu com o marido Rui Oliveira Nunes.

«Nós estamos a ter um fim de semana intenso em termos sociais. Na sexta foi um jantar com amigos da televisão e da vida, amigos importantíssimos para nós. E ontem foi o dia do maravilhoso casamento da Carolina e do Pedro». O apresentador não revelou com quem foi jantar, por outro lado falou sobre a ida ao casamento da filha da sua amiga Júlia Pinheiro.

Domingo foi dia de ficar por casa com direito a receita partilhada pelos seguidores. Veja as palavras do apresentador e a receita que preparou: