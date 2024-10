António Leal e Silva comenta visual de Manuel Luís Goucha no casamento da filha de Júlia Pinheiro: «O azul falha um bocadinho»

Foi no programa V+ Fama, no canal V+, que António Leal e Silva analisou os visuais do casamento da filha de Júlia Pinheiro.

António Leal e Silva, conhecido pelos seus comentários de visuais, analisou, no programa V+Fama, o look de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes no casamento da filha de Júlia Pinheiro: «Estão perfeitamente adequados. O azul do Manel podia ser mais escuro, falha ali um bocadinho».

O comentador deixou ainda críticas à escolha do vestido de Júlia Pinheiro.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha já partilhou nas redes sociais registos do casamento e da sua ligação à apresentadora da SIC.

Manuel Luís Goucha e o seu marido, Rui Oliveira, marcaram presença no casamento da filha de Júlia Pinheiro, fazendo questão de partilhar a sua felicidade pelo momento especial nas redes sociais. O evento, que foi descrito por Goucha como um "maravilhoso casamento", juntou várias figuras públicas num ambiente de celebração e amor.

O apresentador partilhou um registo fotográfico do dia, num abraço caloroso com a amiga Júlia Pinheiro e afirma: «É amor!».