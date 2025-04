Kapinha recorda infância: «Sempre tivemos muitos empregados em casa, mas a minha mãe sempre fez questão que...»

O artista deu uma entrevista intimista a Manuel Luís Goucha e revelou alguns detalhes da sua vida pessoal

Foi a 17 de dezembro, que Kapinha marcou presença no programa do Goucha, onde partilhou detalhes íntimos da sua vida pessoal e profissional.

Durante a conversa, Kapinha recordou a infância, revelando que, apesar de ter crescido num ambiente privilegiado, houve determinados valores que a sua mãe sempre tentou incutir-lhe (e aos irmãos): «Sempre tivemos muitos empregados em casa, mas a minha mãe sempre fez questão que...» - revelou o artista.

Kapinha, que ganhou fama na boys band de sucesso D'Arrasar, aproveitou ainda a oportunidade para expressar o profundo amor e admiração que sente pela mãe, referindo-se a ela como «o amor da minha vida».

Recorde-se que, na ficção da TVI, Kapinha fez parte do elenco dos Morangos com Açúcar, na 1.ª temporada de verão, onde deu vida a Ricco, um professor de dança que dava aulas no empreendimento onde os alunos do Colégio da Barra passaram parte das suas férias. Posteriormente, participou nos reality shows Perdidos na Tribo e ainda Big Brother VIP, ao lado de Mafalda Teixeira, a sua «alma gémea», com que vive uma relação há 16 anos.

No Para Si, emitido a 2 de outubro, o casal - que tem um filho, Gabriel - fez uma revelação algo 'chocante', sobretudo para quem está junto há tanto tempo.

