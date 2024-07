Goucha mostra opinião a Liliana Aguiar: «Eu tinha de te dizer isto assim frontalmente»

No Goucha, Liliana Aguiar foi convidada para uma conversa sem filtros, onde abordou várias polémicas.

No recente livro, Liliana Aguiar fala sobre a nova vida no Dubai e as polémicas recentes em que se viu envolvida. Hoje foi nossa convidada para uma conversa em exclusivo. Liliana e o marido vieram a Portugal passar férias e casar outra vez. Uma relação que se viu envolvida em polémicas, depois de episódio de violência doméstica mútua. Manuel Luís Goucha não escondeu a surpresa quando soube de que tinham recomeçado: «Quando soube do vosso reatamento, fiquei estupefacto e pensei "a Liliana está a prestar um péssimo serviço às mulher vítimas de violência doméstica. Eu tinha de te dizer isto assim frontalmente».

Negou ter enviado vídeos a comunicação social e explicou o porquê de ter perdoado e tentado a reconciliação.

Liliana Aguiar e o marido mudaram-se para o Dubai no verão do ano passado em busca de uma vida melhor. A própria admite que foi para o estrangeiro para ser milionária e não vai descansar enquanto não conseguir.

Apesar das dificuldades que viveu quando chegou ao Dubai, Liliana Aguiar mostra-se realizada com o seu novo trabalho, relacionado com suplementos alimentares, e confessou que vai regressar e não pensa voltar a viver em Portugal tão cedo.

Mãe de três filhos, um deles fruto da relação com José Carlos Pereira, admite que tudo o que faz é por eles.