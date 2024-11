As verdadeiras razões que levaram Liliana Almeida a um retiro: «Não consigo mais continuar assim»

Depois de uma fase triste e complicada e após fazer um retiro durante 4 meses, Liliana Almeida reinventou-se e está de volta. A cantora esteve no “Goucha” e contou tudo sobre a nova fase que está a viver.

No programa Goucha, a cantora Liliana Almeida revela, num emotivo testemunho, os motivos que a levaram a afastar-se de tudo para um retiro espiritual nos últimos meses. Liliana partilhou a sua experiência de desconexão e perda de identidade, afirmando: “Quando olhava ao espelho não reconhecia a pessoa que estava à minha frente. Nem os meus próprios pensamentos me pareciam meus”. A cantora explicou que chegou a um ponto de exaustão emocional, no qual se sentiu completamente distante do seu verdadeiro “eu”: “A dada altura disse que não conseguia mais. Isto não sou eu, não é o que eu quero.”

Determinada a reencontrar-se e a resgatar a fé que sentia perdida, Liliana Almeida decidiu afastar-se de tudo o que conhecia e embarcar num retiro espiritual. Este momento de introspeção teve como objetivo, segundo a própria, “relembrar-me de quem sou. Voltar a estar em contacto com Deus, com os meus princípios e valores”. Liliana descreveu este retiro como um reencontro espiritual e pessoal, no qual se confrontou com a necessidade de redescobrir a sua essência e reviver a fé, algo que, como confessou, já não sentia há algum tempo.

Uma entrevista a não perder.