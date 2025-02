Pai em luto: «Ainda estamos anestesiados e com a esperança de que o telefone toque»

Quando morrer, Paulo espera encontrar o filho: «Vou-lhe dar um beijo do tamanho do mundo»

No Goucha, Paulo Gonçalves desabafa sobre a dor insuportável da perda do filho Afonso, atropelado por um taxista que fugiu. Cinco meses depois, admite não saber como tem sobrevivido, encontrando forças no filho mais novo e na luta por justiça.

Afonso Gonçalves, filho mais velho de Carla e Paulo Gonçalves, perdeu a vida tragicamente aos 21 anos, vítima de um atropelamento mortal em Lisboa. O jovem, que estudava Engenharia Informática na Universidade Nova de Lisboa, foi colhido por um táxi enquanto atravessava a passadeira com o sinal verde. O condutor, um taxista com um extenso registo criminal, abandonou o local sem prestar auxílio. 5 meses depois, Paulo vem ao Goucha à procura de ajuda para fazer justiça. Emocionado, admite que espera um dia encontrar o filho, cujas cinzas estão guardadas em casa. Não sabe como tem sobrevivido, sendo que tem encontrado força no filho mais novo e na missão de procurar justiça: "Ainda não sei como sobrevivo. Ainda estamos anestesiados e com a esperança de que o telefone toque... A força é-me dada pelo Alexandre e pela família. O Alexandre precisa de nos ver fortes e que estamos a honrar o irmão"

Uma Noite Fatídica

No dia 8 de setembro de 2024, Afonso tinha ido jantar a casa de um amigo. Pouco antes de sair, ligou à mãe, Carla, uma chamada que viria a ser a última entre ambos.

Ao sair do prédio, o jovem dirigiu-se à passadeira, atravessando a estrada com o semáforo verde. No entanto, foi brutalmente atropelado por um táxi, sendo projetado 17 metros. O taxista que o atropelou já tinha antecedentes criminais graves, incluindo uma condenação por abuso sexual de uma criança e um outro atropelamento mortal. Em vez de parar para ajudar, fugiu do local, deixando Afonso entregue à sua sorte. Foram os transeuntes que chamaram os serviços de emergência, mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

A Notícia Devastadora

Na manhã seguinte, Carla e Paulo Gonçalves receberam a notícia da pior forma possível. A polícia deslocou-se à sua casa, em Guimarães, para informar que o filho mais velho não tinha sobrevivido ao acidente. A dor da perda de Afonso foi acompanhada pela revolta ao saberem que o taxista responsável pelo atropelamento já tinha um longo historial criminal e que só foi capturado dias depois do acidente.

A Luta por Justiça

O taxista que atropelou Afonso está atualmente em prisão preventiva, a aguardar julgamento. Para os pais do jovem, a prisão do agressor não é suficiente. "Queremos o agravamento da pena para a omissão de auxílio. O nosso filho fez tudo certo, mas mesmo assim morreu".

A família Gonçalves organizou uma manifestação para recordar Afonso e alertar as autoridades para o perigo do local onde ocorreu o acidente. Lançaram ainda uma petição que lança a discussão sobre o agravamento de pena a atropelamento e fuga.