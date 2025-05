Manuel Luís Goucha comove-se ao falar das cinzas da mãe e de uma decisão que ainda não cumpriu

Antes de morrer, a mãe do apresentador expressou uma vontade. Emocionado, o apresentador falou disso e de algo que ainda não conseguiu fazer.

A emoção tomou conta do estúdio do programa Goucha, na TVI, durante a conversa com Milena e Pedro, pais que perderam o filho, Henrique, vítima de uma embolia pulmonar fulminante na Irlanda.

O casal mostrou-se de forma comovente, partilhando que carrega todos os dias as cinzas do filho num colar ao peito — um símbolo de amor eterno e da ligação que permanece, mesmo depois da morte.

Este momento tocou profundamente Manuel Luís Goucha, que, com a sensibilidade que o caracteriza, revelou algo muito pessoal.

“Eu ainda tenho as cinzas da minha mãe no quarto. A mim faz-me bem tê-las ali. Mas ela quer ir para o mar, mas eu não a quero deitar ao mar, pelo menos para já" partilhou o apresentador, visivelmente comovido.



Goucha mostrou-se solidário com o casal, que enfrenta não só o luto, mas também um processo judicial na Irlanda, onde acreditam que houve negligência médica na morte do filho.