O que estes pais fizeram com as cinzas do filho comoveu Manuel Luís Goucha

Milena e Pedro perderam o filho e carregam-no todos os dias consigo.

A emoção tomou conta do estúdio do programa Goucha, na TVI, durante a conversa com Milena e Pedro, pais de Henrique, um jovem de 26 anos que perdeu a vida na Irlanda, vítima de uma embolia pulmonar fulminante.

Durante a entrevista, o casal partilhou um gesto comovente: ambos usam, diariamente, colares que guardam as cinzas do filho, depois de deitarem parte ao mar, tal como o jovem desejou.

Este símbolo de ligação eterna emocionou profundamente o apresentador, que não escondeu a comoção perante a força e a dor dos convidados. Marcado pelas palavras dos pais, Manuel Luís Goucha abriu também o seu coração e revelou um momento pessoal e delicado da sua vida.