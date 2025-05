«Queria morrer já...»: Em lágrimas, mãe deixa Manuel Luís Goucha comovido ao mostrar vontade de se reencontrar com o filho

A história de Milena e Pedro, dois pais em luto, está a emocionar todos.

Milena e Pedro Gamelas são pais em luto. Estiveram no programa Goucha, na TVI, onde partilharam a dor mais profunda: a perda do filho, Henrique, de 26 anos, que morreu na Irlanda vítima de uma embolia pulmonar fulminante — um caso que a família acredita tratar-se de negligência médica.

O casal recordou, em conversa com Manuel Luís Goucha, os últimos dias de vida de Henrique, as queixas ignoradas no hospital e a madrugada trágica em que o jovem morreu sem conseguir respirar.

Entre lágrimas, Milena desabafou: “Eu queria morrer já para ir para ao pé do meu filho.”

A frase ecoou no estúdio. Uma mãe devastada, mas também uma mulher de fé, que acredita no reencontro com o filho — um dia. Os pais carregam as cinzas no peito, num colar, depois de espalharem grande parte no mar, como desejava o filho.