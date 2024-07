Sónia perdeu a fé quando o filho morreu: «Se este é Deus, desculpem-me, mas é muito monstruoso»

No Goucha, conhecemos a história de dois pais que vivem o luto pela morte do filho de forma dolorosa.

João Reguinga tinha 22 anos e era piloto de motocross. O jovem morreu num despiste de moto na noite de 15 de dezembro de 2023, no dia em que passou no exame de moto. Os pais ainda não completaram o luto. Sónia vai todos os dias ao cemitério, um local onde se sente bem e mantem o quarto intocável. Todos os dias ao deitar e acordar vai ao quarto "cumprimentar" o filho. Não esconde a revolta perante Deus e deixou toda a fé que tinha: «Se este é Deus, desculpem-me, mas é muito monstruoso»





João era apaixonado por motores e um condutor experiente, um jovem alegre e amigo de todos. Os pais, Sónia e Emídio falam sobre a perda que vivem.

João nasceu no dia do aniversário do pai e era a paixão da família. Apesar de o acidente ter sido no dia em que passou no exame, João era um condutor experiente de motocross. Quando os pais souberam do acidente ficaram em choque: «Nada nos prepara para a morte de um filho».

João tinha feito 22 anos um mês antes de perder a vida. No local do acidente, foi prestada uma homenagem ao jovem por parte de vários motards. Os pais aguardam a autópsia e ainda esperam respostas para saber realmente como foi o acidente.